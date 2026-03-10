PVV en Groep Markuszower bij een op vijf moties oneens met elkaar

DEN HAAG (ANP) - Sinds de Groep Markuszower van de PVV is afgesplitst, was die groep het bij ruim één op de vijf moties oneens met de PVV. Dat blijkt uit gegevens die de Tweede Kamer heeft aangeleverd op verzoek van het ANP. Van de 679 moties waarover de Kamer stemde, was in 147 gevallen de PVV tegen en de Groep Markuszower voor, of andersom.

Zeven Kamerleden onder leiding van Gidi Markuszower gingen op 20 januari weg bij de PVV, uit onvrede over de gang van zaken bij hun oude partij. Ze wilden onder meer dat de PVV democratischer zou worden en dat er een evaluatie van de verkiezingen kwam. Hoewel de afsplitsers het niet alleen over de islam wilden hebben, sloeg hun kritiek niet op de inhoudelijke standpunten van PVV-leider Geert Wilders.

Markuszower wilde vaker dan Wilders compromissen sluiten om coalitieplannen bij te sturen. "Iets is beter dan niets", zei hij kort na zijn vertrek. Een opvallend moment waarop hij dit voornemen in de praktijk bracht, was de recente motie over het "verzachten" van coalitieplannen om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen. Samen met SGP, JA21 en de coalitie hielp de Groep Markuszower die motie aan een meerderheid.

Motie van wantrouwen

Een PVV-motie die het kabinet vroeg om "Marokkaans tuig terug te sturen naar Marokko" kreeg geen steun van de Groep Markuszower. De motie is "misleidend en onnodig grievend" verklaarde Annelotte Lammers, lid van die groep. "Want niet alle Marokkanen woonachtig in Nederland zijn tuig, en niet al het tuig dat onze straten terroriseert is Marokkaans."

In het debat over de regeringsverklaring eind vorige maand kwam Wilders met een motie van wantrouwen tegen het nieuwe kabinet-Jetten. De Groep Markuszower steunde die niet.

Dierenrechten

De PVV steunde meerdere voorstellen die geld zouden kosten om uit te voeren, zoals een van de SP om de bezuinigingen op de ouderenzorg te schrappen. Markuszower stemde juist tegen een motie waarin de Kamer uitsprak dat ze zich niet gebonden voelt aan de financiële afspraken van de coalitie. Die motie haalde het wel dankzij steun van de rest van de oppositie.

Bij een reeks moties over dierenrechten, onder meer van PVV'er Dion Graus, stemde de Groep Markuszower ook tegen.