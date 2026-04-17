Brussel investeert 180 miljoen in Europese clouddiensten voor EU

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt 180 miljoen euro vrij voor EU-instellingen voor de aankoop van Europese clouddiensten. Daarmee hoopt Brussel dat de EU minder afhankelijk wordt van clouddiensten van bijvoorbeeld Amerikaanse techbedrijven.

De instellingen van de EU kunnen clouddiensten aankopen bij de bedrijven Post Telecom (Luxemburgs), StackIT (Duits), Scaleway (Frans) en Proximus (Belgisch). Het geld is beschikbaar voor de komende zes jaar.

Met de aanbesteding hoopt de Commissie "haar eigen soevereiniteit te versterken en de strategische controle over belangrijke technologieën en infrastructuur te behouden". Brussel hoopt hiermee het goede voorbeeld te geven aan overheden en bedrijven om ook te investeren in Europese clouddiensten.

De aanbesteding valt onder een brede Brusselse strategie om minder afhankelijk te worden van technologie uit China en de VS. De Commissie presenteert eind mei naar verwachting een pakket voorstellen om de digitale soevereiniteit in Europa te verbeteren.