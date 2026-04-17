ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel investeert 180 miljoen in Europese clouddiensten voor EU

Economie
door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 12:48
anp170426128 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt 180 miljoen euro vrij voor EU-instellingen voor de aankoop van Europese clouddiensten. Daarmee hoopt Brussel dat de EU minder afhankelijk wordt van clouddiensten van bijvoorbeeld Amerikaanse techbedrijven.
De instellingen van de EU kunnen clouddiensten aankopen bij de bedrijven Post Telecom (Luxemburgs), StackIT (Duits), Scaleway (Frans) en Proximus (Belgisch). Het geld is beschikbaar voor de komende zes jaar.
Met de aanbesteding hoopt de Commissie "haar eigen soevereiniteit te versterken en de strategische controle over belangrijke technologieën en infrastructuur te behouden". Brussel hoopt hiermee het goede voorbeeld te geven aan overheden en bedrijven om ook te investeren in Europese clouddiensten.
De aanbesteding valt onder een brede Brusselse strategie om minder afhankelijk te worden van technologie uit China en de VS. De Commissie presenteert eind mei naar verwachting een pakket voorstellen om de digitale soevereiniteit in Europa te verbeteren.
loading

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

Winsten bedrijven naar recordhoogte omdat ze nu een smoes hebben voor prijsverhogingen

Langzaam maar heel zeker komt de oliecrisis op ons af

Veel kritiek op comeback Marco Borsato: "Waarom stuurde je die appjes"

Gevonden: Sarah Ferguson zit in de Alpen

Acht miljoen Nederlanders op meivakantie: mei is het nieuwe hoogseizoen

Loading