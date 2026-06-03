De onverwachte effecten van glyfosaat op je darmen

Glyfosaat is misschien wel het meest beruchte bestrijdingsmiddel ter wereld, maar nog altijd niet verboden. Langzaam worden er echter wel steeds meer gezondheidseffecten duidelijk. Zo zou de onkruidverdelger ook slecht zijn voor onze darmen.

Het leek een gouden vondst. Toen landbouwgigant Monsanto in de jaren zeventig het middel Roundup op de markt bracht, veranderde dat de landbouw voorgoed. Boeren hoefden minder te ploegen, konden efficiënter werken en waren eindelijk verlost van hardnekkig onkruid. De werkzame stof, glyfosaat, werd al snel het populairste onkruidbestrijdingsmiddel ter wereld. Maar vijftig jaar later groeit de discussie. Want terwijl Roundup ooit werd gepresenteerd als veilig en revolutionair, kijken onderzoekers inmiddels met heel andere ogen naar de mogelijke gevolgen ervan.

Van landbouwrevolutie naar wereldwijde afhankelijkheid

De kracht van glyfosaat zit in het uitschakelen van een biologisch proces dat planten nodig hebben om te overleven. Omdat mensen datzelfde systeem niet hebben, leek het middel aanvankelijk vrijwel onschadelijk voor mens en dier.

De echte revolutie kwam in de jaren negentig, toen genetisch gemodificeerde ‘Roundup Ready’-gewassen werden geïntroduceerd. Deze planten waren bestand tegen glyfosaat, waardoor boeren complete akkers konden besproeien zonder hun gewassen te beschadigen. Het resultaat: hogere efficiëntie, minder arbeidsuren en grotere opbrengsten.

Tegenwoordig wordt een groot deel van de soja, maïs, suikerbieten en koolzaad wereldwijd op deze manier geteeld. Glyfosaat groeide uit tot een onmisbaar hulpmiddel in de moderne landbouw. Maar er ontstonden ook nieuwe vragen. Zo wordt het middel inmiddels in verband gebracht met parkinson en kanker bij de boeren die ermee werken.

En nu zijn er dus mogelijke gevolgen voor onze darmgezondheid ontdekt. Wetenschappers zagen namelijk dat niet alleen planten gevoelig zijn voor glyfosaat. Ook bepaalde bacteriën gebruiken vergelijkbare biologische processen. En juist die bacteriën blijken cruciaal voor onze gezondheid.

De afgelopen jaren is steeds meer bekend geworden over het microbioom: de miljarden micro-organismen die in onze darmen leven. Zij helpen bij de spijsvertering, ondersteunen het immuunsysteem en lijken zelfs invloed te hebben op stemming, geheugen en mentale gezondheid.

Verstoring van darmbacteriën

Verschillende onderzoeken suggereren dat glyfosaat een deel van deze nuttige darmbacteriën kan verstoren. Sommige wetenschappers wijzen op mogelijke verbanden met darmproblemen en ontstekingsreacties, al is er binnen de wetenschap nog volop debat over de precieze impact.

Daarnaast groeit de aandacht voor zogenoemde ‘desiccatie’: het besproeien van gewassen vlak voor de oogst om ze sneller te laten drogen. Hierdoor kunnen resten van glyfosaat direct in voedingsmiddelen terechtkomen, waaronder haver, peulvruchten en granen.

Wat consumenten hiermee moeten? Voorstanders van biologisch voedsel wijzen op producten zonder glyfosaat. Anderen benadrukken vooral het belang van verder onderzoek. Eén ding staat vast: een middel dat ooit symbool stond voor vooruitgang is inmiddels uitgegroeid tot onderwerp van een wereldwijd gezondheidsdebat.