Zuid-Korea wil in 2028 met een race terugkeren in Formule 1

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 12:45
INCHEON (ANP/AFP) - Zuid-Korea wil in 2028 terugkeren in de Formule 1 met een race op een stratencircuit in Incheon. De stad net buiten hoofdstad Seoul maakte donderdag het plan voor een nieuw circuit bekend dat volgens de organisatoren financieel levensvatbaar is.
Zuid-Korea organiseerde in 2013 voor het laatst een race in de Formule 1. De Grote Prijs van Zuid-Korea werd vier jaar op rij verreden op het Zuid-Koreaanse Korean International Circuit in Yeongam, maar stopte vanwege de hoge kosten en teruglopende interesse.
Officials van de stad Incheon hopen met het nieuwe plan over drie dagen 400.000 mensen te trekken. "Het is mogelijk om de F1 Grand Prix, die is uitgegroeid tot een vorm van entertainment, te verbinden met de K-culture", aldus het plan.
POPULAIR NIEUWS

210162395_m

Waarom je elke nacht rond 3 uur wakker wordt (en wat je lichaam je probeert te vertellen)

greedflation

Winsten bedrijven naar recordhoogte omdat ze nu een smoes hebben voor prijsverhogingen

generated-image (7)

Langzaam maar heel zeker komt de oliecrisis op ons af

ANP-543845283

Veel kritiek op comeback Marco Borsato: "Waarom stuurde je die appjes"

Scherm­afbeelding 2026-04-17 om 06.13.00

Gevonden: Sarah Ferguson zit in de Alpen

131574903_m

Acht miljoen Nederlanders op meivakantie: mei is het nieuwe hoogseizoen

