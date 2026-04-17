Zuid-Korea wil in 2028 met een race terugkeren in Formule 1

INCHEON (ANP/AFP) - Zuid-Korea wil in 2028 terugkeren in de Formule 1 met een race op een stratencircuit in Incheon. De stad net buiten hoofdstad Seoul maakte donderdag het plan voor een nieuw circuit bekend dat volgens de organisatoren financieel levensvatbaar is.

Zuid-Korea organiseerde in 2013 voor het laatst een race in de Formule 1. De Grote Prijs van Zuid-Korea werd vier jaar op rij verreden op het Zuid-Koreaanse Korean International Circuit in Yeongam, maar stopte vanwege de hoge kosten en teruglopende interesse.

Officials van de stad Incheon hopen met het nieuwe plan over drie dagen 400.000 mensen te trekken. "Het is mogelijk om de F1 Grand Prix, die is uitgegroeid tot een vorm van entertainment, te verbinden met de K-culture", aldus het plan.