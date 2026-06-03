Vier Pakistaanse landarbeiders levend verbrand in Italië: 'Moordaanslag, zonder twijfel'

Vier Pakistaanse landarbeiders zijn op gruwelijke wijze om het leven gekomen in het zuiden van Italië. Hun lichamen werden aangetroffen in een uitgebrande minibus bij een tankstation nabij het dorp Amendolara, in de regio Calabrië. De Italiaanse politie heeft inmiddels twee Pakistaanse verdachten opgepakt op verdenking van moord

De Italiaanse krant Corriere della Sera schrijft dat op bewakingsbeelden van het tankstation te zien is hoe twee personen de deuren van het voertuig van buitenaf blokkeren en vervolgens een brandbare vloeistof naar binnen gooien. Kort daarna breekt brand uit. Op de beelden is te zien hoe de verdachten wegrennen terwijl de minibus in lichterlaaie staat.

Doelgerichte moord

Brandweerlieden ontdekten de vier slachtoffers nadat het vuur was geblust. Over hun identiteit is nog weinig bekendgemaakt.

Voor de politie staat inmiddels vrijwel vast dat sprake is van een doelgerichte moord. “Dit is zonder enige twijfel moord. We moeten alleen nog precies reconstrueren wat er is gebeurd,” zei politiechef Antonio Borelli tegen de krant.

Oplopende spanningen

De zaak speelt zich af tegen een achtergrond van oplopende spanningen binnen migrantengemeenschappen in de landbouwregio. Volgens Corriere della Sera zijn er de afgelopen maanden al veertien brandstichtingen geweest waarbij auto's en busjes van Pakistani doelwit waren.

In het gebied zouden conflicten spelen over de verdeling van landbouwwerk, verblijfsdocumenten en huisvesting. Onderzoekers bekijken nu of de dodelijke brand onderdeel is van een bredere reeks gewelddadige afrekeningen.