Angela de Jong heeft ruzie met kinderloze Antoinnette Scheulderman: “Ik vind dat mensen zichzelf tekort doen als ze geen kinderen willen"

Angela de Jong had zich bij haar columns over slechte tv moeten houden. Tegenwoordig probeert ze over alles en iedereen een of andere platgeslagen mening te fabriceren, waar AD-lezers kennelijk erg van houden. Deze keer schreef ze dat ze bewust kinderloze mensen maar niets vindt. Daar mocht ze over komen praten bij RTL Tonight met tegenover haar de kinderloze Antoinnette Scheulderman.

De passage in de column waar de journaliste vooral over viel: “Waarom zou je ook? Als je nu een fijne balans hebt tussen werk en vrije tijd, je om niemand zorgen hoeft te maken behalve om jezelf en je het geld gedachteloos kunt uitgeven aan een flat white in plaats van een saai pak luiers.”

Je kunt hier niet anders dan concluderen dat Angela de Jong kinderloze mensen maar een stelletje self-absorbed hedonisten vindt. Zeker als ze daarna schrijft: “Wie jouw AOW bij elkaar werkt en je billen wast als je 80 bent, zie je dan wel weer. Anders halen we toch gewoon goedkope arbeidskrachten van de andere kant van de wereld alsof het pakjes van de Chinese webshop zijn? Daar hebben ze immers mensen genoeg.”

Alles wat kinderen leuk vinden, vind ik niet leuk. Ik vind dat kinderen hard schreeuwen, altijd hard rennen en het hebben over dingen die mij niet boeien

Antoinnette Scheulderman hoeft hem maar in te koppen: “Je zou ook kunnen zeggen: hoe meer baby’s erbij komen, hoe meer billen er in de toekomst gewassen moeten worden. Het is ook zo: ikzelf werk fulltime en ik draag dus bij aan de kinderopvang en het zwangerschapsverlof van iedereen die kinderen wil.”

“Je ziet dat vrouwen die moeder worden en ook nog een partner hebben, dat daarvan nog maar 3,5 procent fulltime werkt. Mijn redenering is: je kan ook nog zeggen dat als vrouwen moeder worden, dat dat een veel groter probleem is voor onze toekomstige verzorgingsstaat, want die werken allemaal maar parttime en dragen weinig bij.”

"Mensen doen zichzelf tekort"

Ze vervolgt: “Het wordt heel erg in de conservatief-christelijke en rechts-populistische kringen gezegd, hè, van: ‘Ga meer kinderen krijgen!’ Ook omdat mensen moeite hebben met migratie. Ik vind dat heel ingewikkeld, ook wat jij zegt in die AD-mediapodcast, van: ‘Je wordt er een beter mens van.’”

Bemoeizuchtige Angela: “Ik vind dat mensen zichzelf tekort doen als ze geen kinderen willen, ja.”

Antoinnette: “Nee, natuurlijk doe ik mezelf niet tekort en ik vind het ook best wel aanmatigend dat je doet alsof alleen als je kinderen krijgt, dat je weet dat het leven niet om jou draait.”

Waarom Antoinnette zelf geen kinderen wil? “Ik heb het gewoon nooit gewild. Ik vind kinderen niet zo leuk. Ik ken veel leuke kinderen, dat wel, maar over het algemeen: alles wat kinderen leuk vinden, vind ik niet leuk. Ik vind dat kinderen hard schreeuwen, altijd hard rennen en het hebben over dingen die mij niet boeien. Ze houden van pretparken, daar vind ik niks aan.”

Angela moet uiteraard het laatste woord hebben: “Maar dát mag dan wel, maar ‘flat white’ benoemen mag niet. Dat vind ik toch wel weer echt grappig.”