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Brussel keurt grote overname Warner Bros. onder voorwaarden goed

Economie
door anp
woensdag, 22 juli 2026 om 20:20
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft onder voorwaarden goedkeuring gegeven aan de overname van Warner Bros. Discovery door Paramount Skydance ter waarde van 110 miljard dollar. Daarmee is het samengaan van de twee grote Amerikaanse entertainmentconcerns een stap dichterbij gekomen.
De Europese Commissie liet woensdag weten dat de deal geen mededingingsbezwaren meer oplevert. Paramount heeft ermee ingestemd om een langlopende distributieovereenkomst met Universal Pictures in Europa te beëindigen. Als onderdeel van de voorwaarden van Brussel heeft Paramount dertien maanden vanaf de datum van afronding van de overeenkomst de tijd om zich terug te trekken uit die overeenkomst met Universal.
"Deze toezeggingen nemen de mededingingsbezwaren van de commissie volledig weg doordat wordt gewaarborgd dat de films van de gefuseerde entiteit niet gezamenlijk worden gedistribueerd met die van Universal of Disney", lichtte de Europese Commissie toe in een verklaring.
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