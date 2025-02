Brussel kondigt Europees onderzoek naar webwinkel Shein aan

BRUSSEL (ANP) - Europese toezichthouders hebben een onderzoek geopend naar de onlinemarktplaats Shein. Het Singaporese bedrijf, met Chinese oorsprong, schendt mogelijk op grote schaal de regels van de Europese Unie die consumenten moeten beschermen.

Nationale toezichthouders van EU-lidstaten voeren het onderzoek uit. De Europese Commissie coördineert dat onderzoek, zei eurocommissaris Michael McGrath (Consumentenbescherming) in een persconferentie. Het onderzoek is gericht op "bepaalde misleidende praktijken die volgens consumentenwetgeving verboden zijn", maakte McGrath bekend.

Shein is de afgelopen jaren steeds populairder geworden bij onlineshoppers in de EU. Het bedrijf biedt voor zeer lage prijzen kleding aan volgens de laatste trends, maar wordt daarbij beschuldigd van namaak en misleidende praktijken. Het afgelopen voorjaar eiste de Europese Commissie van Shein bewijs dat er geen namaakproducten worden verkocht in de webshop. Ook waarschuwde het dagelijks EU-bestuur toen dat Shein geen consumenten mocht misleiden of gevoelige persoonsgegevens mocht gebruiken voor op maat gemaakte aanbiedingen.