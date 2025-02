Van Lienden bestudeert vonnis, hoger beroep 'ligt voor de hand'

AMSTERDAM (ANP) - Sywert van Lienden gaat het vonnis van de rechtbank Amsterdam goed bekijken. "Hoewel een hoger beroep voor de hand ligt, nemen we eerst de tijd om het vonnis grondig te bestuderen voordat we hierover een besluit nemen", schrijft hij op X.

De rechtbank besloot woensdag in een civiele zaak dat Van Lienden en zijn twee compagnons de miljoenenwinst van de mondkapjesdeal moeten terugbetalen aan de Stichting Hulptroepen Alliantie. Het gaat om 20,7 miljoen euro. De zaak was aangespannen door de Nederlandse staat en door het nieuwe bestuur van de stichting. Beide maakten aanspraak op de gemaakte winst, maar de rechtbank wees de vorderingen van de Staat af en die van de stichting toe.

Van Lienden benadrukt in zijn tweet dat de rechtbank "helder" is over de vorderingen van het ministerie van VWS: "Er is geen sprake geweest van dwaling of bedrog." Wel plaatst hij na "een eerste blik" op het vonnis vraagtekens bij de motivering van de uitspraak over de Stichting Hulptroepen Alliantie.

Het gaat om een voorschot op het daadwerkelijke schadebedrag, dat de rechtbank in een andere procedure nog zal begroten.