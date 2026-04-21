Brussel maakt richtlijnen voor mogelijk tekort vliegtuigbrandstof

Economie
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 13:31
BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie is bezig met het opstellen van richtlijnen voor lidstaten voor het geval er een tekort aan vliegtuigbrandstof komt. Dat zei Eurocommissaris Apostolos Tzitzikostas (Transport).
De Commissie wil lidstaten helpen met het opstellen van tijdslots voor luchthavens en hen bijstaan bij hun verplichtingen qua passagiersrechten en essentieel vervoer, zei Tzitzikostas. Ook wil Brussel lidstaten aansporen meer werk te maken van de productie van duurzame vliegtuigbrandstof. De Commissie gaat ook kijken of er bijvoorbeeld meer vliegtuigbrandstof uit de Verenigde Staten kan worden geïmporteerd.
Brussel blijft herhalen dat er op dit moment nog geen sprake is van een tekort aan kerosine in de EU. Dat zou wel het geval kunnen zijn als de Straat van Hormuz geblokkeerd blijft. Dat zou "catastrofaal zijn", aldus Tzitzikostas.
De Commissie presenteert woensdag een pakket aan energiemaatregelen, waarin naar verwachting ook richtlijnen staan voor de luchtvaartsector.
