Poetin in het nauw: ontslaggolf raast door Rusland terwijl economie verder wegzakt

De Russische economie vertoont steeds meer barsten en scheuren. Nu heeft ook een van de belangrijkste financiële instellingen van het land de hakbijl gezet in het personeelsbestand. Staatsontwikkelingsbank VEB.RF kondigde aan dat 15 procent van de werknemers moet vertrekken, een maatregel die volgens insiders symbool staat voor de toenemende economische problemen in Rusland.

VEB.RF speelt een cruciale rol binnen de Russische economie. De bank beheert de pensioenen van ongeveer 38 miljoen burgers en financiert grote staatsprojecten. Toch ziet het management zich genoodzaakt stevig in te grijpen. Officieel gebeurt dat om de financiële doelstellingen voor 2027 te halen.

Broekriem aanhalen

Volgens topman Igor Shuvalov hangt de reorganisatie rechtstreeks samen met het strenge monetaire beleid van de Russische centrale bank. "We hebben al tien dagen geleden een besluit aangenomen. In deze periode bezuinigen we met vijftien procent op het budget van onze organisatie om de vastgestelde begrotingsparameters voor 2027 te halen", aldus Shuvalov.

De ontslagen zijn slechts het begin. Naar verwachting wordt de sanering volgend jaar uitgebreid en zullen ook dochterbedrijven worden geraakt. Op papier boekte VEB.RF vorig jaar nog een winst van bijna 90 miljard roebel, maar die cijfers werden sterk opgepoetst door een bak staatssteun. De bank ontving namelijk ruim 400 miljard roebel uit het Nationaal Vermogensfonds om de financiële positie overeind te houden.

Breed probleem

De problemen beperken zich niet tot de bankensector. Uit onderzoek van recruitmentbureau Get Experts blijkt dat een kwart van de Russische bedrijven vorig jaar personeel ontsloeg vanwege het verslechterende economische klimaat. Grote namen als autofabrikant Kamaz en financiële gigant Sberbank voerden eveneens forse reorganisaties door. Bij verschillende financiële instellingen verdwenen zelfs tot 40 procent van de banen.

Ook de staalindustrie krijgt harde klappen. De binnenlandse vraag naar staal daalde met 15 procent, waardoor fabrieken verliezen lijden en duizenden werknemers hun baan verloren.

Oorlogsindustrie hapert

De economische tegenwind wordt steeds zichtbaarder. Na jaren waarin de oorlogsindustrie de groei ondersteunde, kwam de Russische economie vorig jaar nauwelijks vooruit. In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de economie zelfs met 0,2 procent.

Voor veel Russen eindigen de zorgen niet bij baanverlies. Wie zijn baan behoudt, loopt steeds vaker tegen vertraagde salarisbetalingen aan. Volgens analyses van officiële statistieken is het aantal achterstallige lonen sterk opgelopen. Dat geldt als een nieuw signaal dat de financiële druk op bedrijven en regionale overheden snel toeneemt, terwijl de Russische economie verder afkoelt.