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Bijna 4000 wandelaars zeggen af voor Nijmeegse Vierdaagse

Samenleving
door anp
maandag, 08 juni 2026 om 11:17
bijgewerkt om maandag, 08 juni 2026 om 11:57
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In totaal zijn er 3915 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse die toch niet meedoen aan het wandelevenement, zegt de organisatie op haar website. Deelnemers konden tot afgelopen vrijdag 17.00 uur via de website van de organisatie hun Vierdaagse-ticket overdragen aan wandelaars op een wachtlijst.
Volgens de organisatie zijn ruim 11.000 belangstellenden op de wachtlijst blijven staan zonder startbewijs. De belangstelling voor de Vierdaagse is al jaren groter dan het aantal beschikbare startbewijzen."We zien de laatste jaren hoeveel mensen graag willen deelnemen aan de 4Daagse. Dat is iets om trots op te zijn, maar het betekent ook dat we niet iedereen kunnen plaatsen. We begrijpen dat dit voor mensen op de wachtlijst een teleurstelling is", aldus marsleider Henny Sackers.
De Vierdaagse vindt dit jaar plaats van 21 tot en met 24 juli. Meer dan 45.000 deelnemers lopen 30, 40 of 50 kilometer per dag.
Het aantal deelnemers dat afzegde, is een record. In 2024 ging het om 2355 overgedragen startbewijzen en in 2025 om 3384.
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