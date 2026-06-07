Hoge hakken helpen om mannen te vangen

Vrouwen dragen hoge hakken, omdat mannen dat fijn vinden. Althans: het kan amper zijn omdat het heerlijk loopt. En een troost voor die moeite: het helpt, hoe hoger de hak, des te groter de belangstelling van mannen.

Voor een test werd een vrouw, die er keurig en discreet uitzag, in een winkelstraat gezet. Een tijdje met bijna platte hakken, een tijdje met middelmatig hoge hakken en een tijdje met stiletto's.

Mannelijke proefpersonen werd langs haar geleid en ze vroeg de mannen of ze een paar minuten tijd hadden voor het invullen van een enquête.

Platte hakken: 47 procent van de mannen was bereid om de enquête in te vullen.

Gemiddelde hakken: 63 procent van de mannen was bereid om de enquête in te vullen.

Hoge hakken: 83 procent van de mannen was bereid om de enquête in te vullen.

In het tweede experiment zetten de onderzoekers vier 19-jarige vrouwen in vier verschillende steden in. De vrouwen hadden dezelfde lengte, gewicht en voetmaat en droegen dezelfde outfit zwarte lederen schoenen van verschillende hakhoogtes. Elke vrouw kreeg de opdracht om 45 mannen en 45 vrouwen (voor een totaal van 180 mannen en 180 vrouwen) die tussen de 25 en 50 jaar oud waren te benaderen en te vragen of ze aan de enquête wilden deelnemen. De hakhoogte van de enquêteurs maakte weinig uit voor de bereidheid van vrouwen om de enquête in te vullen, maar een groot verschil voor mannen.

Vrouwen die bereid zijn om de enquête in te vullen met de enquêteur die draagt:

Platte hakken: 32 procent.

Medium hakken: 37.

Hoge hakken: 30.

Mannen die bereid zijn de enquête in te vullen met de enquêteur die draagt:

Platte hakken: 42 procent.

Gemiddelde hakken: 60 procent.

Hoge hakken: 82 procent.

In een derde experiment werd een jonge vrouw naar zes bars gestuurd op zes woensdagavonden en zes zaterdagavonden van 20.30 uur tot middernacht. Ze droeg een rok en een nauwsluitende top en kreeg de opdracht om aan een tafel bij de bar te gaan zitten en haar benen over elkaar, zodat mannen haar schoenen konden zien. De onderzoekers zaten in de buurt en registreerden hoe snel 36 mannen van in de twintig probeerden haar in gesprek te komen. Hoe hoger haar hakken, hoe sneller ze naderden: