Oekraïense miljardair koopt huis in Monaco voor 471 miljoen euro

MONACO (ANP/BELGA/BLOOMBERG) - De Oekraïense miljardair Rinat Akhmetov heeft in Monaco een appartement van 471 miljoen euro gekocht. Dat blijkt uit kadastergegevens, ingezien door Bloomberg. Volgens het persbureau is dit de duurste woning die ooit verkocht is.

Het appartement bevindt zich in een nieuwe wijk in Monaco, in Mareterra en telt vijf verdiepingen, 21 kamers, een eigen zwembad, een jacuzzi en acht parkeerplaatsen. In totaal bedraagt het woonoppervlak, exclusief terrassen en uitzicht, 2500 vierkante meter.

Akhmetov wordt bestempeld als de rijkste man van Oekraïne. Zijn bedrijf heeft de transactie bevestigd, al doet het geen uitspraak over het exacte bedrag. De voorlopige aankoopovereenkomst werd volgens Bloomberg afgesloten voor het begin van de oorlog in Oekraïne.

De 471 miljoen euro is hoger dan de verkoopwaarde van het appartement van de Britse miljardair Nick Candy. Hij verkocht zijn huis eerder deze maand in de Londense wijk Chelsea voor meer dan 270 miljoen pond, omgerekend ruim 300 miljoen euro. De koper van dat appartement is niet bekend.