Brussel onderzoekt Meta om misbruik marktpositie AI op WhatsApp

door anp
donderdag, 04 december 2025 om 11:48
BRUSSEL (ANP) - Brussel heeft een onderzoek geopend naar Meta's beleid rondom AI-functies in WhatsApp. De Europese Commissie gaat beoordelen of het Amerikaanse techbedrijf mogelijk in strijd handelt met Europese mededingingsregels door het concurrerende bedrijven moeilijker te maken om klanten via WhatsApp te bereiken.
Het onderzoek van de Commissie draait om nieuw beleid van Meta. Dat verbiedt aanbieders van kunstmatige intelligentie (AI) om een tool te gebruiken waarmee bedrijven via WhatsApp met klanten kunnen communiceren, als AI de primaire dienst is die wordt aangeboden. De Commissie is bang dat nieuw beleid andere bedrijven kan belemmeren om hun AI-diensten via WhatsApp aan te bieden in Europese landen.
Voor AI-aanbieders die al op WhatsApp actief zijn, zal de Meta-update vanaf 15 januari van kracht worden. Voor nieuwe AI-aanbieders op WhatsApp is het beleid al toegepast.
