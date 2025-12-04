Drones mogen volgend jaar dichter bij luchthavens vliegen

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil dat drones niet tot ongeveer 15, maar tot 5 kilometer van passagiersvliegvelden mogen komen zonder toestemming van luchtverkeersleiders. De nieuwe regels gaan naar verwachting in de loop van volgend jaar in.

Voor hobbydrones is het nu nog verboden om in de buurt van vliegvelden op te stijgen. In het geval van Schiphol vallen ook Haarlem en bijna heel Amsterdam onder dat verbod. Veel drones stijgen daar toch op, licht een woordvoerder van Infrastructuur en Waterstaat toe. "Het gebied is te groot om op elke vlucht te handhaven, terwijl die vluchten niet eens een risico vormen voor de luchtvaartveiligheid."

De aanpassingen gelden voor Schiphol en voor de vliegvelden bij Rotterdam, Groningen, Lelystad en Maastricht. Onder bepaalde voorwaarden mogen drones daar zelfs tot 2 kilometer in de buurt vliegen. Bij militaire vliegvelden zoals dat van Eindhoven blijven drones binnen een straal van zo'n 15 kilometer zonder toestemming verboden.