Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

Wie altijd al in de Bentley Bentayga van Ali B wilde rijden, krijgt nu de kans. Bij Domeinen Roerende Zaken gaat zijn peperdure SUV deze week voor een prikkie in de verkoop. De veroordeelde rapper kocht de luxewagen in 2018 en pronkte er regelmatig mee op Instagram. Maar ondertussen heeft de Belastingdienst er de hand op weten te leggen.

Volgens een woordvoerder van Ali B werd de Bentley in 2023 al doorverkocht, maar door een administratieve fout nooit officieel overgeschreven. Daardoor staat de wagen op papier nog steeds op naam van de rapper. En dat biedt ruimte voor de Belastingdienst om er beslag op te leggen, vermoedelijk vanwege openstaande schulden. Over de financiële situatie van zijn cliënt blijft advocaat Bart Swier vaag: "Ik kan er niks over zeggen."

De nieuwe eigenaar is volgens de RDW officieel pas de nummer twee, maar je zult wel direct naar de garage moeten, want de APK verliep al op 30 oktober.

Verkrachter