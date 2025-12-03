Voor een prikkie onder de hamer: Belastingdienst zet peperdure Bentley van Ali B te koop

Wie altijd al in de Bentley Bentayga van Ali B wilde rijden, krijgt nu de kans. Bij Domeinen Roerende Zaken gaat zijn peperdure SUV deze week voor een prikkie in de verkoop. De veroordeelde rapper kocht de luxewagen in 2018 en pronkte er regelmatig mee op Instagram. Maar ondertussen heeft de Belastingdienst er de hand op weten te leggen.
Volgens een woordvoerder van Ali B werd de Bentley in 2023 al doorverkocht, maar door een administratieve fout nooit officieel overgeschreven. Daardoor staat de wagen op papier nog steeds op naam van de rapper. En dat biedt ruimte voor de Belastingdienst om er beslag op te leggen, vermoedelijk vanwege openstaande schulden. Over de financiële situatie van zijn cliënt blijft advocaat Bart Swier vaag: "Ik kan er niks over zeggen."
De nieuwe eigenaar is volgens de RDW officieel pas de nummer twee, maar je zult wel direct naar de garage moeten, want de APK verliep al op 30 oktober.
Verkrachter
Het kwijtraken van zijn Bentley is niet het grootste probleem waar Ali B momenteel mee worstelt. De rapper werd vorig jaar door de rechtbank in Haarlem veroordeeld tot twee jaar celstraf voor verkrachting
en een poging daartoe. Zowel Ali als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep. Dat nieuwe proces staat gepland voor maart volgend jaar. Tot die tijd is Ali B, die volgens ingewijden veel in Marokko verblijft, op vrije voeten.