Brussel plant nog geen noodmaatregelen om stijgende energieprijs

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie plant nog geen noodmaatregelen om de stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Dat heeft ze laten weten in een videovergadering met de lidstaten.

De Commissie maakt zich zorgen om de stijgende olie- en gasprijzen, maar ziet nog geen directe dreiging voor de levering aan de EU. Er zouden nog geen grote opnames uit de gasreserves zijn gedaan, stelt de Commissie.

Volgens Gas Infrastructure Europe, die de gasinfrastructuur in Europa monitort, zouden de gasreserves in de EU momenteel voor 30 procent gevuld zijn. Een jaar geleden was dat 38 procent. De EU importeert het grootste deel van zijn vloeibaar gemaakt gas (lng) uit de Verenigde Staten.

De gasprijs lijkt woensdag weer iets te dalen na twee dagen van flinke stijgingen. Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de benzineprijzen nog steeds. Consumentencollectief UnitedConsumers waarschuwt woensdag dat de benzineprijs weer in de buurt komt van de recordprijs van 2022.