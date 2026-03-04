ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel plant nog geen noodmaatregelen om stijgende energieprijs

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 15:52
anp040326149 1
BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie plant nog geen noodmaatregelen om de stijgende energieprijzen door de oorlog in Iran. Dat heeft ze laten weten in een videovergadering met de lidstaten.
De Commissie maakt zich zorgen om de stijgende olie- en gasprijzen, maar ziet nog geen directe dreiging voor de levering aan de EU. Er zouden nog geen grote opnames uit de gasreserves zijn gedaan, stelt de Commissie.
Volgens Gas Infrastructure Europe, die de gasinfrastructuur in Europa monitort, zouden de gasreserves in de EU momenteel voor 30 procent gevuld zijn. Een jaar geleden was dat 38 procent. De EU importeert het grootste deel van zijn vloeibaar gemaakt gas (lng) uit de Verenigde Staten.
De gasprijs lijkt woensdag weer iets te dalen na twee dagen van flinke stijgingen. Door de oorlog in het Midden-Oosten stijgen de benzineprijzen nog steeds. Consumentencollectief UnitedConsumers waarschuwt woensdag dat de benzineprijs weer in de buurt komt van de recordprijs van 2022.
loading

POPULAIR NIEUWS

ce812b8be748f408e4e9e667aad9d53e,cad22df5

Mojtaba Khamenei, de zoon van de gedode leider Ali Khamenei, benoemd tot nieuwe ayatollah

anp030326186 1

Trump dreigt alle handel met Spanje te stoppen

174459286_m

6 tekenen dat je cortisol te hoog is

generated-image (5)

Komt er eindelijk een beurscrash? Wat spaarders en beleggers moeten weten

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

shutterstock_2063113412

Amsterdam: 70 euro voor een broodje vlees

Loading