ANVR: repatriëring uit Midden-Oosten heeft tijd nodig

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 15:22
anp040326145 1
DEN HAAG (ANP) - Het repatriëren van gestrande Nederlanders uit het Midden-Oosten is een flinke operatie en heeft tijd nodig, zegt de ANVR. Een woordvoerster van de koepelorganisatie voor reisorganisaties weet niet wanneer de vluchten zullen gaan, maar verwacht dat dit "eerder vrijdag dan donderdag" zal zijn. "Er moet echt heel wat worden geregeld met de airlines en crew."
De koepelorganisatie roept iedereen die terug wil op een speciaal contactformulier van het ministerie in te vullen. "Zo kunnen we inventariseren wie er noodhulp nodig heeft en kan er contact worden gezocht zodra er een vlucht beschikbaar is." Volgens de woordvoerster regelt Buitenlandse Zaken wie er op welke vlucht meegaat.
De ANVR is al sinds het weekend in overleg met het ministerie van Buitenlandse Zaken en andere betrokken partijen over het terughalen van reizigers. Door het uitbreken van de oorlog in Iran wordt er amper gevlogen in de Golfregio en zitten volgens het ministerie duizenden Nederlanders vast.
