Brussel presenteert volgende week plan tegen hoge energieprijzen

door anp
maandag, 13 april 2026 om 13:09
anp130426107 1
BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil volgende week woensdag een serie maatregelen presenteren om de hoge energieprijzen tegen te gaan. Dat zei voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen na overleg met alle Eurocommissarissen. De maatregelen worden donderdag besproken door de EU-leiders, die dan bij elkaar zijn voor een informeel overleg op Cyprus.
De maatregelen zijn deels al besproken met de Eurocommissarissen, zei Von der Leyen. Het gaat bijvoorbeeld om coördinatie vanuit Brussel over gasvoorraden, om te voorkomen dat lidstaten tegen elkaar gaan opbieden om gas op te kopen. Ook wil Brussel gezamenlijk coördineren hoe bijvoorbeeld oliereserves worden vrijgegeven en of nationale maatregelen niet de energiemarkt verstoren.
Verder wil Brussel met de lidstaten kijken hoe het kwetsbare huishoudens en sectoren financieel kan bijstaan tegen de hoge energieprijzen. Die maatregelen moeten gericht, snel en van korte duur zijn, zei de voorzitter.
shutterstock_2680002943

gandr-collage

IMG_3572

ANP-527219815

generated-image (4)

anp120426114 1

