Cementfabrikant Lafarge schuldig bevonden aan betalen terroristen

Economie
door anp
maandag, 13 april 2026 om 13:37
PARIJS (ANP/RTR/AFP/BLOOMBERG) - De Franse cementfabrikant Lafarge is door een rechtbank in Parijs schuldig bevonden aan het financieren van terrorisme en het schenden van Europese sancties. Het bedrijf hield in het noorden van Syrië een fabriek draaiende tijdens de burgeroorlog. Volgens de rechtbank betaalde Lafarge daarvoor geld aan jihadistische groepen, waaronder IS.
Volgens de rechtbank betaalde Lafarge bijna 6 miljoen euro aan terroristen tussen 2013 en september 2014. Acht medewerkers, waaronder de toenmalige topman, van het bedrijf werden schuldig bevonden aan het financieren van terroristen.
De cementfabrikant, die later onderdeel werd van Zwitserse branchegenoot Holcim, erkende in 2022 in een Amerikaanse rechtbank al schuldig te zijn aan het steunen van IS. Lafarge moest destijds een boete betalen van 778 miljoen dollar. Aanklagers eisten in de zaak in Frankrijk de maximale boete van 1,12 miljoen euro en een inbeslagname van bezittingen ter waarde van 30 miljoen euro.
Lafarge en Holcim hebben volgens Reuters nog niet gereageerd.
POPULAIR NIEUWS

Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

Hongaarse oppositieleider Magyar haalt zeer ruime verkiezingsoverwinning

