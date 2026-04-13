Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

De bizarre persconferentie van Melania Trump
over haar vermeende banden met financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein
heeft in de Verenigde Staten en daarbuiten voor opschudding gezorgd. In een zeldzaam openbaar optreden vanuit het Witte Huis ontkende de First Lady dat Epstein degene was die haar eind jaren negentig aan haar huidige echtgenoot, president Donald Trump
, voorstelde. Daarmee ging ze frontaal in tegen jarenlange speculaties in Amerikaanse media over de rol van Epstein in de begindagen van hun relatie.
Tijdens de opname van de Sky News-podcast
“Trump100” kreeg presentator Mark live in de uitzending een telefoontje van Paolo Zampolli
, een in New York gevestigde Italiaans-Amerikaanse zakenman en society‑figuur. Zampolli claimde dat híj de echte koppelaar was tussen Donald en Melania – en zei desnoods “onder ede” te willen verklaren dat hij het stel aan elkaar heeft voorgesteld. Zijn interventie voedt de vraag wie er belang heeft bij het herschrijven van de ontstaansmythe van het machtigste koppel van Amerika.
De timing van Melania’s uitlatingen is opvallend. Terwijl zij afstand neemt van Epstein
, ligt Donald Trump opnieuw onder vuur, onder meer vanwege het ongeblurred online delen van een video waarop de moord op een vrouw te zien is – een stap die zelfs binnen zijn eigen politieke omgeving ongemak veroorzaakt. In sommige kringen klinkt inmiddels de roep om een beroep te doen op het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet, dat het mogelijk maakt een president wegens onbekwaamheid af te zetten.