Wat gebeurde er precies toen Donald Melania ontmoette?

Beroemd
door Dirk Kruin
maandag, 13 april 2026 om 13:03
collage
De bizarre persconferentie van Melania Trump over haar vermeende banden met financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein heeft in de Verenigde Staten en daarbuiten voor opschudding gezorgd. In een zeldzaam openbaar optreden vanuit het Witte Huis ontkende de First Lady dat Epstein degene was die haar eind jaren negentig aan haar huidige echtgenoot, president Donald Trump, voorstelde. Daarmee ging ze frontaal in tegen jarenlange speculaties in Amerikaanse media over de rol van Epstein in de begindagen van hun relatie.
Tijdens de opname van de Sky News-podcast “Trump100” kreeg presentator Mark live in de uitzending een telefoontje van Paolo Zampolli, een in New York gevestigde Italiaans-Amerikaanse zakenman en society‑figuur. Zampolli claimde dat híj de echte koppelaar was tussen Donald en Melania – en zei desnoods “onder ede” te willen verklaren dat hij het stel aan elkaar heeft voorgesteld. Zijn interventie voedt de vraag wie er belang heeft bij het herschrijven van de ontstaansmythe van het machtigste koppel van Amerika.
De timing van Melania’s uitlatingen is opvallend. Terwijl zij afstand neemt van Epstein, ligt Donald Trump opnieuw onder vuur, onder meer vanwege het ongeblurred online delen van een video waarop de moord op een vrouw te zien is – een stap die zelfs binnen zijn eigen politieke omgeving ongemak veroorzaakt. In sommige kringen klinkt inmiddels de roep om een beroep te doen op het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet, dat het mogelijk maakt een president wegens onbekwaamheid af te zetten.

Lees ook

Melania Trump doorbreekt stilzwijgen: geen band met EpsteinMelania Trump doorbreekt stilzwijgen: geen band met Epstein
Voormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voorVoormalig naaktmodel Melania zit als eerste first lady VN-Veiligheidsraad voor
Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"Wilde toespraak van Trump in het Witte Huis: "Het kan me niet schelen wat Melania tegen me zegt"
Dit zijn de duurste landen om te pinnen op vakantie

Trump valt paus Leo ("Paus geworden dankzij mij") aan omdat hij te links is en 'weak on crime'

Preventief laten trekken van je verstandskiezen verstandig?

Trump scheldt paus uit en plaatst AI-foto van zichzelf als Jezus: "Nu is het wachten op evangelisten die hem uitroepen als hun paus"

Fijn verhuizen naar een zonnig land, maar hoe maak je vrienden?

Hongaarse oppositieleider Magyar haalt zeer ruime verkiezingsoverwinning

