Dak van sportcentrum van Barry Atsma, Marco van Basten en Frank Rijkaard ingestort, onduidelijkheid over slachtoffers

Samenleving
door Pieter Immerzeel
woensdag, 07 januari 2026 om 20:06
ANP-481236232
Een groot deel van het dak van sportcentrum Hal 22 aan de Zonnebaan in Utrecht is ingestort, mogelijk door het gewicht van de sneeuw. Het gebouw, in 2023 geopend en mede opgezet door oud-voetballers Frank Rijkaard en Marco van Basten en acteur Barry Atsma, werd in korte tijd ontruimd. Of er nog mensen binnen zijn, is op dit moment onduidelijk.
De Veiligheidsregio Utrecht schaalde het incident op tot een groot ongeval. Een aanzienlijk deel van de hal is ingestort en het risico op verdere instorting is groot. Om die reden besloten hulpdiensten het pand niet meer te betreden. De veiligheid van de hulpverleners gaat voor, ook al betekent dat dat een mogelijke zoekactie moet wachten.
Gekraak
Ooggetuige Kevin ter Bogt was met drie vrienden aan het padellen toen het misging. „Eerst dachten we dat het wel meeviel, maar ik moest wel meteen denken aan sneeuw, waardoor daken wel eens instorten”, vertelt hij tegen AD. Het gekraak hield aan, maar de ernst drong pas later echt door. „We hebben nog even doorgespeeld. Daarna kraakte het nog harder en ontstond er wel paniek: zou het dak het wel houden.”
Dat moment liet niet lang op zich wachten. „We zagen dat een deel van het dak naar beneden kwam en dat ook de muren helden scheef. Toen zijn we naar buiten gerend, daar stond ook al personeel.” Volgens Kevin is iedereen van de padelbanen veilig buiten gekomen, maar over andere delen van het complex bestaat nog onzekerheid. „Van de padel weet ik dat iedereen buiten was, ik weet niet of iedereen van de fitness of de bowling wel buiten was.”
Veel lawaai
Het instorten ging gepaard met veel lawaai. Het personeel sloeg direct alarm en bezoekers verlieten het terrein. Over de exacte oorzaak is nog niets bekend. De komende uren moet duidelijk worden of het sportcentrum volledig leeg is en wat dit incident heeft veroorzaakt.
Bron: AD

