Brussel stelt meeste EU-bedrijven vrij van nieuwe CO2-taks

BRUSSEL (ANP) - Meer dan 80 procent van de bedrijven in de EU die te maken krijgt met een nieuwe grensbelasting voor CO2-uitstoot, wordt vrijgesteld van deze belasting, volgens nieuwe plannen van Brussel. Dat zegt Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat en Schone Groei) in een interview met Financial Times.

Hoekstra wil de zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) alleen laten gelden voor de grootste importbedrijven. De meeste bedrijven hoeven hiervoor dus geen kosten te maken. De maatregel maakt deel uit van een plan van Brussel om regels eenvoudiger te maken en de productiviteit te verhogen.

"Minder dan 20 procent van de bedrijven die onder deze regeling vallen, is verantwoordelijk voor meer dan 95 procent van de uitstoot in de producten. Dit verandert niets aan de belangrijke klimaatdoelen, maar het maakt het leven veel gemakkelijker voor veel bedrijven in Europa", zei Hoekstra tegen de Britse zakenkrant.

De maatregel zou tot 180.000 van de 200.000 bedrijven die erdoor getroffen worden, vrijstellen van de verplichting om te voldoen aan de regels. Europese bedrijven hebben geklaagd over de ingewikkelde en kostbare papierrompslomp tijdens een proef met een CO2-'correctie' op geïmporteerde producten. Deze is bedoeld om de zware industrie in de EU te beschermen, een sector die nu al veel moet betalen voor haar uitstoot van broeikasgassen.