Trump wil dat Israël Gaza na oorlog aan VS overdraagt

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil dat Israël de Gazastrook na de oorlog overdraagt aan de Verenigde Staten. Hij schrijft op zijn platform Truth Social dat de inwoners dan al "zijn geherhuisvest in veel veiligere en mooiere gemeenschappen met nieuwe en moderne woningen in de regio".

Trump zei eerder deze week al de Gazaanse bevolking te willen verplaatsen vanwege de grote verwoestingen in het Palestijnse gebied, wat hem internationaal veel kritiek heeft opgeleverd. De president stelt dat Palestijnen na de verplaatsingen "daadwerkelijk een kans zouden hebben om gelukkig, veilig en vrij te zijn".

Trump schrijft dat de VS samen met ontwikkelaars van over de hele wereld "langzaam en zorgvuldig zouden beginnen met de bouw van wat een van de grootste en meest spectaculaire bouwprojecten in zijn soort op aarde zou moeten worden". Hij zegt dat voor dit project geen militairen nodig zijn. Trump sluit zijn bericht af met de boodschap dat "stabiliteit in de regio zou zegevieren".