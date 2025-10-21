Brussel verwacht de-escalatie China en Nederland over Nexperia

STRAATSBURG (ANP) - Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) verwacht dat Nederland en China de-escalerend zullen handelen in het conflict over chipmaker Nexperia, zei hij op een persconferentie in Straatsburg. "De Nederlandse en Chinese autoriteiten zijn in constant contact hierover", zei hij. Volgens hem wordt er gewerkt aan een oplossing "die de toeleveringsketen herstelt" en waarmee "wereldwijde productie kan worden voortgezet".

Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken zei eerder dinsdag te hebben gebeld met zijn Chinese collega Wang Wentao over een oplossing die goed is voor het bedrijf, Europa en China.

Karremans blokkeerde vorige week het weglekken van technologische kennis en intellectueel eigendom van Nexperia's Europese vestiging in Nijmegen naar China. Daarop zette China de export van producten uit de fabriek naar Europa stop.

De handelsverhoudingen tussen de EU en China zijn de laatste tijd verzuurd. Europa is onder meer niet blij met de exportbeperkingen op zeldzame grondstoffen die China de EU oplegt. De Eurocommissaris heeft Wang Wentao uitgenodigd om naar Brussel te komen voor een "dringend gesprek" hierover. Volgens Šefčovič heeft de Chinese minister die uitnodiging geaccepteerd, maar wanneer hij precies komt is nog onduidelijk.