Vance in Israël: uitvoering Gaza-plan gaat lang duren

TEL AVIV (ANP) - De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft in Israël het multinationale centrum bezocht waar de uitvoering van het vredesplan voor de Gazastrook wordt gecoördineerd. Hij zei naderhand in een persmoment dat de uitvoering van het initiatief van president Donald Trump beter gaat dan verwacht, maar waarschuwde ook dat er nog veel werk verricht moet worden. "Dit gaat heel erg lang duren."

Het plan van Trump bestaat uit twintig punten waar in sommige gevallen nog overeenstemming over bereikt moet worden. Er staat bijvoorbeeld in dat Hamas moet ontwapenen. Vance wilde daar geen deadline aan verbinden, maar zei wel dat "erg slechte dingen" gaan gebeuren als de groep zich niet aan de deal houdt.

De vicepresident benadrukte dat het vanwege de complexiteit van de situatie niet zinvol is om overhaast te werk te gaan. Vance zei dat een voorwaarde voor duurzame vrede is dat de veiligheidssituatie in Gaza verbetert en dat daarom wordt gewerkt aan een internationale veiligheidsmacht.