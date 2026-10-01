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Brussel verwijst naar IEA voor eventuele vrijgave dieselvoorraden

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie verwijst voor het vrijgeven van eventuele dieselvoorraden naar het Internationaal Energieagentschap (IEA), dat daar vrijdag een vergadering over heeft, aldus een woordvoerder. Daarmee reageert ze op vragen over de Verenigde Staten, die druk zetten op Frankrijk en Duitsland om dieselvoorraden vrij te geven op straffe van een mogelijk exportverbod van Amerikaanse diesel.
De VS willen dat de dieselvoorraden worden vrijgegeven in de hoop de prijs omlaag te krijgen. "We houden nauw contact met onze lidstaten om de verdere aanpak af te stemmen", zei de woordvoerder van het dagelijks bestuur van de EU. Ook zijn er "veelvuldige telefoontjes en overleggen" met de Amerikaanse regering over de hoge energieprijzen.
De Commissie benadrukt ook dat er, ondanks de hoge prijs, geen sprake is van een tekort aan diesel in de EU. De noodvoorraden voor diesel zijn goedgevuld en "beschikbaar in geval van marktverstoring", voegde ze eraan toe.
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