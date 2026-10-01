Frans marineschip begeleidt schepen door zeestraat Bab al-Mandeb

PARIJS (ANP/RTR) - Een Frans marineschip heeft vorige week ongeveer tien schepen door de Bab al-Mandeb begeleid, aldus een legerwoordvoerder. De Jemenitische Houthi's kregen vorige maand het volledige kustgebied aan de belangrijke zeestraat onder controle.

Het Franse schip maakt deel uit van de missie van de Europese Unie in de Rode Zee, genaamd Aspides. Die heeft als doel de scheepvaart te beschermen tegen aanvallen van de Houthi's. De EU verhoogde twee weken geleden het waarschuwingsniveau voor de maritieme missie na de toegenomen dreiging van de Houthi's.

De door Iran gesteunde groep heeft al jaren delen van Jemen onder controle en blokkeert havens van Saudi-Arabië. Riyad steunt in Jemen de internationaal erkende regering en leidt een coalitie tegen de Houthi's.