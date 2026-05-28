Waarom rijden de Duitse treinen nooit meer op tijd?

door Peter Janssen
donderdag, 28 mei 2026 om 12:48
Duitse treinen komen tegenwoordig zo vaak te laat door een combinatie van oude infrastructuur, jarenlange onderinvestering en een overbelast spoorsysteem. Daarbovenop kampt Deutsche Bahn met personeelstekorten, veel gelijktijdige bouwplaatsen en een logge organisatie, waardoor storingen en vertragingen zich snel opstapelen.

Infrastructuur en achterstallig onderhoud

Een groot deel van het Duitse spoor is verouderd: rails, wissels en seinen zijn op veel trajecten aan vervanging toe. Omdat noodzakelijke investeringen lang zijn uitgesteld, wordt nu op veel plaatsen tegelijk gewerkt, wat trajecten tijdelijk enkelsporig maakt en de kans op vertragingen vergroot.

Overvolle sporen en weinig buffers

Het netwerk draait dicht tegen de maximale capaciteit, met veel langeafstandstreinen, regionale treinen en goederenverkeer op dezelfde sporen. Daardoor kan één defect of kleine vertraging in een knooppunt meteen een kettingreactie veroorzaken, omdat er weinig ruimte is om treinen om te leiden of extra rijtijd in te bouwen.

Organisatie en personeelstekort

Deutsche Bahn wordt geplaagd door personeelstekorten bij machinisten, monteurs en verkeersleiding. Tegelijkertijd geldt het bedrijf als sterk bureaucratisch, waardoor beslissingen en verbeteringen traag worden doorgevoerd.

Gevolg voor de reiziger

Het resultaat is dat vertragingen en uitval vrijwel dagelijks voorkomen, vooral op langeafstandslijnen. De vroegere reputatie van Duitse stiptheid heeft daarmee plaatsgemaakt voor wantrouwen bij reizigers, die extra overstaptijd inplannen of het spoor mijden.

