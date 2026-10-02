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Brussel wijst exportverbod op diesel van de hand

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wijst een verbod op de export van diesel "volledig van de hand". Dat zei een woordvoerder van de Commissie vrijdag. "Een verbod zou voor niemand voordelig zijn en het zou ons vertrouwen in de Verenigde Staten als betrouwbare partner ondermijnen", voegde ze daaraan toe.
De VS dreigen met het exportverbod als Europa niet meer van zijn brandstofvoorraden vrijgeeft.
De EU is "klaar voor gezamenlijke actie met het Internationaal Energieagentschap (IEA)", zei de woordvoerder. "Het is hun taak om een eventuele vrijgave van voorraden te organiseren", zei ze tijdens een persconferentie.
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