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Ook andere Europese monarchieën steunden kolonialisme

Samenleving
door anp
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LEIDEN (ANP) - Niet alleen het Nederlandse koningshuis, maar ook alle andere Europese vorstenhuizen hebben een geschiedenis met een koloniaal verleden en slavernij. De motieven waren "in grote lijnen" dezelfde als die van de Oranjes, staat in het onderzoek naar de rol van het koningshuis in het koloniale verleden.
"De motieven van Europese koningshuizen om het kolonialisme te steunen waren in grote lijnen dezelfde, en stonden afgezien van dynastieke belangen vrijwel gelijk aan statelijke motieven: economisch, geopolitiek, prestige", zegt hoofdonderzoeker Gert Oostindie. Hij benadrukt dat geen enkel vorstenhuis er in het verleden afstand van deed of verzet bood.
Tot dusver heeft alleen koning Willem-Alexander zich uitgebreid uitgesproken tegen het verleden van zijn eigen familie. Zo bood hij excuses aan voor het gebrek aan handelen van voorouders in de slavernij en kolonisatie en vroeg hij ook om vergiffenis. Daarmee onderscheidt hij zich van collega's uit België, Groot-Brittannië, Spanje, Denemarken en Zweden.
De Britse koning Charles en de Belgische koning Filip deden wel spijtbetuigingen voor respectievelijk de rol bij slavenhandel en het Belgische bewind in Congo. De onderzoekers stippen aan dat verschillende families pas de troon bestegen toen hun land al kolonies had of na de afschaffing van de slavernij. "Dit kan een verschil maken voor het gevoel van verantwoordelijkheid dat elk van deze koningen al dan niet persoonlijk voelt over het koloniale verleden", aldus het onderzoek.
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