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Brussel wijst Poolse miljoenensteun voor truckfabrikant MAN af

Economie
door anp
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BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie heeft miljoenensteun van de Poolse regering aan vrachtwagenfabrikant MAN Trucks afgewezen. Volgens Brussel is de steun van 26 miljoen euro die Polen had goedgekeurd voor de uitbreiding van een fabriek in Niepołomice in strijd met Europese regels voor staatssteun.
Polen heeft volgens Brussel niet aangetoond dat de steun doorslaggevend was voor MAN Trucks om zijn investering in Polen te doen. Zo bleek namelijk niet dat MAN zonder de steun op een andere locatie zou hebben geïnvesteerd. MAN Trucks is eigendom van het Duitse Traton, een dochteronderneming van Volkswagen.
Het bedrag was ook niet "proportioneel", aldus het dagelijks bestuur van de EU. "Polen mag de steun daarom niet uitkeren"
De Europese Commissie houdt de staatssteun in het landenblok nauwlettend in de gaten, om te voorkomen dat landen aan bedrijven binnen hun landsgrenzen een oneerlijk voordeel geven.
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