Bloomberg: Trump komt met nieuw plan voor lagere dieselprijs

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Donald Trump werkt aan een nieuwe maatregel om de dieselprijzen in de Verenigde Staten omlaag te krijgen voor de tussentijdse verkiezingen in november. De Amerikaanse president wil de beperkingen op het gebruik van een belastingvrije variant van diesel versoepelen, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het plan richt zich op zogeheten rode diesel en zou het gebruik daarvan verder verruimen. Rode diesel is meestal alleen beschikbaar voor gebruik buiten de openbare weg, bijvoorbeeld in landbouwmachines. Nadere details over de maatregel waren nog niet beschikbaar volgens Bloomberg. Het plan wordt naar verwachting deze maandag bekendgemaakt.

De regering-Trump probeert de dieselkosten al langer omlaag te brengen. Die zijn sterk gestegen door de Iranoorlog en Oekraïense aanvallen op Russische raffinaderijen. De maatregel komt boven op het akkoord van de G7-landen van afgelopen vrijdag om tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodvoorraden op de markt te brengen. Trump had daar flink op aangedrongen.

Recordhoogte

De dieselprijs bereikte vorige maand een recordhoogte in de VS. Doordat diesel wordt gebruikt in de landbouw en scheepvaart, maar ook om huizen te verwarmen, werken de hogere prijzen door in de hele Amerikaanse economie. Dat leidt tot duurdere consumentengoederen en frustratie onder boeren die tijdens het oogstseizoen met hoge brandstofprijzen te maken krijgen.

Parlementariërs uit landbouwstaten dringen er bij Trump op aan om de Amerikaanse export van diesel te verbieden om de prijzen te drukken. Maar na het besluit van de G7 op vrijdag zei de president dat hij de verkoop van de brandstof aan het buitenland niet aan banden zal leggen.