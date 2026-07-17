Brussel wil in 2040 bijna helft van energiegebruik elektrisch

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil dat in 2040 bijna de helft van het energiegebruik in de EU elektrisch is. De Europese Commissie stelt vrijdag een streefgetal van 46 procent voor, dat later dit jaar zal staan in een wetgevingsvoorstel over energiegebruik na 2030.

Qua energiegebruik is het aandeel elektrische energie de afgelopen tien jaar blijven steken op 23 procent. Het voorstel zal er vooral op gericht zijn het prijsverschil tussen elektriciteit en fossiele brandstoffen te verkleinen. Daarbij moeten lidstaten ook de belastingen op elektriciteit en gas gelijktrekken.

De grootste elektrificatie moet gaan plaatsvinden op drie gebieden: de industrie, infrastructuur en gebouwen. Die laatste is met name lastig, omdat er in Europa een hoop gebouwen staan die met fossiele brandstoffen worden verwarmd. Met het gelijktrekken van de prijzen voor gas en elektra hoopt Brussel dat bedrijven en burgers overstappen naar schonere alternatieven, zoals grote batterijen, elektrische auto's en warmtepompen.