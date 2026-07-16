270.000 Nederlanders kochten dit treinabonnement van €49 — maar wie niet opzegt, betaalt straks €128 per maand

Nederlanders die afgelopen maanden massaal gebruikmaakten van een tijdelijk treinabonnement van €49 per maand, dreigen binnenkort flink meer te betalen als ze niet op tijd opzeggen. Volgens cijfers van NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben circa 270.000 reizigers het zogenoemde proefabonnement afgesloten, dat onbeperkt reizen in daluren mogelijk maakt.

Het aanbod werd begin dit jaar gelanceerd als promotie om treinreizen aantrekkelijker te maken in een periode van lagere reizigersaantallen en stijgende autokosten. De actieprijs geldt echter slechts tijdelijk: na afloop van de introductieperiode wordt het abonnement automatisch omgezet naar het reguliere tarief van €128 per maand. Reizigers moeten zelf actie ondernemen om dit te voorkomen.

De Consumentenbond waarschuwt dat dergelijke constructies vaker tot verwarring leiden. “Automatische verlengingen tegen een hoger tarief zijn legaal, maar vereisen wel duidelijke communicatie,” aldus een woordvoerder. NS stelt dat klanten meerdere herinneringen ontvangen via e-mail en de app, maar erkent dat niet iedereen die berichten leest.

Het risico zit vooral bij incidentele reizigers die het abonnement uit gemak afsloten, bijvoorbeeld voor een tijdelijke baan of studieperiode. Voor hen kan het prijsverschil oplopen tot bijna €80 per maand zonder dat ze het direct doorhebben.