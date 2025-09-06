Aardbeien zitten vol pesticiden: deze supermarkten zijn het ergst

Aardbeien lijken zo gezond, maar er zijn steeds meer signalen dat ze te veel pesticiden bevatten. Uit nieuw onderzoek van milieuorganisatie PAN Nederland blijkt dat in de meeste aardbeien die we in de supermarkt kopen, resten van bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn.

Volgens de analyse bevatte maar liefst 96 procent van de geteste aardbeien een of meerdere pesticiden. En vaak bleef het niet bij één middel. Gemiddeld werden er per monster bijna vier verschillende stoffen gevonden, met uitschieters tot wel twaalf. Dat betekent dat de aardbei, hoe onschuldig hij ook oogt, een van de meest bespoten fruitsoorten in het schap is.

Verschillen tussen supermarkten

De onderzoekers namen monsters bij verschillende ketens, waaronder Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi, Dirk, Odin en Ekoplaza. Daaruit blijkt dat de aardbeien van Lidl en Aldi de meeste resten bevatten, terwijl de lijn Beter voor Natuur & Boer van Albert Heijn relatief het schoonst uit de bus kwam. Weinig verrassend waren alleen de biologische aardbeien van Odin en Ekoplaza volledig vrij van pesticiden.

PAN Nederland geeft geen volledige lijst van de gevonden middelen, maar wijst wel op het gebruik van zogeheten PFAS-pesticiden. Dat zijn stoffen die nauwelijks afbreken in het milieu en zich ophopen in ons lichaam. Eenmaal in ons lijf kunnen ze zich nestelen in organen en vetweefsel, waar ze in verband worden gebracht met onder meer kanker, verminderde vruchtbaarheid, schildklierproblemen en een verzwakt immuunsysteem. Niet voor niets worden PFAS door de EU aangemerkt als ‘zeer zorgwekkend’.

Een Europees probleem

De zorgen beperken zich niet tot Nederland. Uit een grootschalig onderzoek van de Europese Unie blijkt dat in 92 procent van de conventioneel geteelde aardbeien minstens één risicovolle stof aanwezig is. In bijna de helft van de gevallen ging het zelfs om hoeveelheden die de normen voor babyvoeding fors overschreden, soms tot wel 120 keer de toegestane limiet. Een eerdere studie liet bovendien zien dat ruim een derde van de Europese aardbeien PFAS-verbindingen bevatte, met monsters waarin meerdere soorten PFAS tegelijk voorkwamen.

Betekent dit dat we de aardbei links moeten laten liggen? Gelukkig niet. Wie zekerheid wil, kan het beste kiezen voor biologisch fruit, waarbij veel minder vaak PFAS of andere hardnekkige pesticiden worden aangetroffen. Wel waarschuwt PAN dat zelfs biologisch geteelde producten niet altijd volledig vrij zijn van resten. Goed wassen helpt, al verdwijnen de meeste stoffen daarmee niet volledig, zeker niet als ze via het gewas in de vrucht zijn opgenomen.