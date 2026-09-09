Brussel wil innovatie bevorderen door regels gelijk te trekken

BRUSSEL (ANP) - Dezelfde regels voor innovatieve bedrijven in de EU zullen hen helpen verder door te groeien, zo staat in een wetgevingsvoorstel van de Europese Commissie. Nu is regelgeving rondom bijvoorbeeld investeringen in start-ups nog te versplinterd en anders in elke lidstaat. Brussel wil bepaalde regels gelijktrekken voor alle lidstaten.

Brussel wil onder meer dat de waarde van innovatieve bedrijven duidelijk is in de hele EU. "Veel startups en scale-ups beschikken over innovatieve ideeën, patenten en andere vormen van intellectuele eigendom, maar de waarde van deze activa is vaak lastig te bepalen, wat het aantrekken van investeringen bemoeilijkt", aldus de Commissie. Door een gemeenschappelijk EU-kader hiervoor op te richten, hoopt Brussel lidstaten administratieve kosten te besparen en meer investeringen voor deze bedrijven aan te trekken.

Ook wil de Commissie het makkelijker maken voor overheden om investeringen te doen in onderzoek en ontwikkeling in andere lidstaten. Door de regels rondom openbare aanbestedingen voor die sector gelijk te trekken, moet het makkelijker worden te investeren in innovatie in een ander EU-land. Dat levert efficiëntere investeringen op voor innovatie in sectoren zoals de zorg, het onderwijs en transport, waar veel EU-landen dezelfde problemen hebben, verwacht de Commissie.

Zandbak

Tot slot wil Brussel het duidelijker maken waar en wanneer Europese bedrijven zouden kunnen experimenteren als er een innovatief idee is. Dat experimenteren kan in een zogeheten zandbak (sandbox), een afgesloten, beschermde digitale of fysieke omgeving waarin tijdelijk vrij geëxperimenteerd kan worden, bijvoorbeeld met AI. Consistente regels hierover binnen de EU zijn vooral voordelig voor kleine bedrijven en start-ups, die niet de mankracht hebben om alle nationale regels hierover uit te zoeken.

Een van de hoofdpijlers van de Europese Commissie is om meer te doen aan Europese concurrentiekracht en de industrie technologisch vooruit te helpen. Daar worstelt het al tijden mee.

De lidstaten en het Europees Parlement moeten zich nog uitspreken over het plan van de Commissie.