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Arts was zorgvuldig bij beëindigen leven kind, oordeelt commissie

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 15:02
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DEN HAAG (ANP) - Een arts heeft eind vorig jaar zorgvuldig en volgens de regels gehandeld bij het beëindigen van het leven van een jong kind. Dat heeft een speciale commissie bepaald, die is opgericht om zulke gevallen te controleren.
De Beoordelingscommissie Late Zwangerschapsafbreking en Levensbeëindiging bij Pasgeborenen en Kinderen van 1 tot 12 jaar kwam niet eerder tot een oordeel over het beëindigen van het leven van een jong kind.
Het oordeel gaat over een kind dat heel vroeg was geboren, na 26 weken zwangerschap. Dat leidde tot onder meer hersenbeschadiging en een vorm van epilepsie. Vervolgens kreeg het kindje last van bijwerkingen van de medicijnen tegen epilepsie. Het sliep nauwelijks en kon bij het eten niet goed slikken. Ook kon het niet goed praten. Aan het einde van het tweede levensjaar vermoedden artsen dat het kind geestelijk ongeveer zes weken oud was.
Toen de dreumes bijna 2 jaar oud was, vroegen de ouders om een einde te maken aan het leven.
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