Boek je binnenkort een herfstvakantie naar de Middellandse Zee? Wees gewaarschuwd (ook als je in Nederland blijft)

Sta je op het punt om je koffers te pakken voor een weekje zon in Spanje of Portugal deze herfst? Dan is het slim om ook je regenkleding in te pakken. Door recordwarm zeewater is de kans op noodweer rond de Middellandse Zee dit najaar flink groter. Denk aan stortregen, zwaar onweer en overstromingen.

Recordwarme zee

De Middellandse Zee is op dit moment extreem warm: gemiddeld ruim 28 graden. Augustus was zelfs de warmste maand voor het zeewater sinds het begin van de metingen in 1993. En dat is precies het probleem, want die warme bak water werkt als een soort kweekvijver voor noodweer.

Hoe warmer het zeewater, hoe pittiger het kan uitpakken

"Eigenlijk zie je dat zo'n zee altijd als extra aanjager werkt", zegt meteoroloog Amara Onwuka van Buienradar. Water reageert namelijk heel traag op temperatuurveranderingen. In het voorjaar is het zeewater nog ijskoud terwijl het aan land al warm is en in het najaar is het precies andersom: dan is de zee nog warm terwijl het aan land al afkoelt.

De gevreesde 'gota fria'

Van september tot en met november is het verschil tussen de temperatuur in zee en aan land het grootst. En dat merk je niet alleen op je vakantiebestemming. "Niet alleen in de Middellandse Zee. Ook in Nederland zie je de effecten. De afgelopen dagen regende het ook vooral aan de kust veel", zegt Onwuka.

Toch zijn de gevolgen in Zuid-Europa het heftigst. In Spanje kennen ze het beruchte fenomeen de 'gota fria', oftewel koude druppel. "Dat is het moment dat een bel met koude lucht boven het zeewater terechtkomt", legt Onwuka uit. "Dat blijft daar rondtollen. Dan krijg je van die onweerscomplexen die urenlang boven hetzelfde gebied kunnen hangen."

Het gevolg: soms valt er plaatselijk wel 200 millimeter regen op één dag. Genoeg voor forse overstromingen. Maar let op: het is behoorlijk grillig. "Het heeft wel een lokaal karakter. Op sommige plekken is het dan helemaal droog, terwijl het twintig kilometer verderop helemaal losgaat", waarschuwt Onwuka.

Ook de Noordzee is oververhit

En ook als je gewoon in Nederland blijft, ontkom je niet aan de gevolgen. Ook de Noordzee is namelijk record warm: in augustus werd een gemiddelde temperatuur van 21,5 graden gemeten, de hoogste sinds het begin van de metingen in 1984.

Eigenlijk zie je dat zo'n zee altijd als extra aanjager werkt

"Bij ons zorgt dat ook voor meer regen in de kustgebieden. Hoe warmer het zeewater, hoe pittiger het kan uitpakken", aldus Onwuka.