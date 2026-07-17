Brussel wil regels over omvang banken in de EU

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie wil de regels voor EU-banken herzien en standaardiseren. Het gaat onder meer om afspraken over de omvang van de banken in de EU, hun activiteiten en bedrijfsmodellen. Ook denkt ze aan EU-afspraken over kredietverstrekking door banken, maakte de Commissie vrijdag bekend.

Het uiteindelijke doel van de maatregelen is om mondiaal te kunnen concurreren, waarvoor een bankenunie volgens de Commissie essentieel is.

Banken moeten concurrerender worden om de vele investeringen die de EU moet doen te financieren, zei Eurocommissaris Maria Luís Albuquerque (Financiële diensten). Ze noemde daarbij defensie, digitalisering, energieveiligheid en klimaatverandering.

Efficiënter

Om tot een bankenunie te komen, moet de bankensector efficiënter en minder gefragmenteerd worden, constateert de Commissie. Nationale regels zouden daarvoor moeten verdwijnen.

De Commissie komt volgend jaar met concrete voorstellen.