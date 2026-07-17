‘Doorrijland’ België wil betaald worden voor zijn wegen: wat gaat Nederland doen?

België zet een stap die veel Nederlandse automobilisten direct zullen voelen. Volgens uitgelekte en breed gemelde plannen wil het land vanaf 1 mei 2027 een verplicht wegenvignet invoeren voor auto’s en bestelwagens die gebruikmaken van autosnelwegen en andere hoofdwegen. Daarmee komt de vraag automatisch ook in Nederland op tafel: als onze zuiderburen weggebruikers laten meebetalen, volgt Den Haag dan ook?

Voor België is de redenering helder. Het land wil geld ophalen voor het onderhoud van bruggen, tunnels en viaducten, terwijl er veel transitverkeer over het wegennet rijdt. Het voorstel gaat bovendien niet alleen over buitenlandse automobilisten: ook Belgische bestuurders zouden moeten betalen, juist omdat onderscheid naar nationaliteit juridisch lastig ligt binnen de Europese regels.

Voor Nederlandse automobilisten is vooral de prijs relevant. In de meest recente berichtgeving wordt gesproken over een jaarvignet van ongeveer 100 euro, met ook kortere varianten voor bijvoorbeeld één dag, tien dagen, een maand of twee maanden. Dat maakt het systeem vooral voelbaar voor vakantiegangers, dagjesmensen, grenswerkers en automobilisten die België vooral als doorgangsroute gebruiken richting Frankrijk of verder Zuid-Europa.

Nederland kijkt met argusogen naar dat Belgische plan, maar kiest voorlopig niet voor eenzelfde route. Uit recente berichtgeving blijkt dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wel erkent dat de Nederlandse infrastructuur veroudert en dat onderhoud duurder en ingewikkelder wordt, maar een nationaal wegenvignet ligt niet concreet op tafel. Dat heeft ook met de Nederlandse situatie te maken: experts wijzen erop dat Nederland minder een klassiek “doorrijland” is dan België, en dat een algemeen vignet hier al snel iedereen zou raken, dus ook de eigen automobilist.

Daarmee is het debat in feite verschoven van de vraag óf weggebruikers meer gaan betalen naar de vraag hóé dat gebeurt. In Den Haag wordt al langer gekeken naar alternatieve financiering van infrastructuur, waaronder private investeringen, gebiedsgerichte heffingen en op langere termijn vormen van betalen naar gebruik. Vooral rekeningrijden of een kilometerheffing wordt in discussies vaker genoemd als logischer Nederlands model dan een vast jaarvignet, omdat je dan betaalt naar gebruik, tijdstip en mogelijk ook milieubelasting.

Voor consumenten maakt dat verschil veel uit. Een Belgisch vignet is eenvoudig maar grof: wie weinig rijdt, betaalt relatief snel te veel, terwijl intensieve gebruikers juist voordelig uit kunnen zijn. Een systeem van rekeningrijden klinkt eerlijker, maar is technisch en politiek veel ingewikkelder, omdat het direct raakt aan privacy, koopkracht en regionale afhankelijkheid van de auto.

Voor reizigers is het praktische gevolg nu al duidelijker dan het politieke eindspel in Nederland. Wie vanaf 2027 met de auto via België naar bijvoorbeeld Frankrijk, Luxemburg of de Ardennen reist, moet waarschijnlijk extra kosten incalculeren, afhankelijk van de definitieve tarieven en de duur van de rit. Dat kan het reisgedrag veranderen: sommige automobilisten zullen vaker route-opties vergelijken, kortere vignetten kiezen of zelfs uitwijken naar alternatieve routes via Duitsland of Luxemburg als dat financieel gunstiger uitpakt.

Toch is het niet waarschijnlijk dat Nederland op korte termijn simpelweg het Belgische voorbeeld kopieert. Het kabinet zegt juist de basis van de infrastructuur op orde te willen brengen met extra investeringen en scherpe keuzes in onderhoud en vernieuwing. Maar de onderliggende realiteit is dezelfde als in België: bruggen, tunnels en wegen worden ouder, de rekening loopt op, en uiteindelijk komt de vraag vanzelf terug bij de gebruiker terecht.

De echte Nederlandse discussie is daarom waarschijnlijk niet: “krijgen we ook een vignet?” De echte vraag is eerder: wanneer durft de politiek eerlijk te zeggen dat goed onderhouden infrastructuur niet gratis kan blijven?