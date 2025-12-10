Brussel wil snellere vergunningen voor elektriciteitsprojecten

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil dat elektriciteitsnetwerken van lidstaten beter op elkaar aansluiten. Vergunningen voor elektriciteitsprojecten moeten makkelijker worden verleend, staat in een plan van de Europese Commissie. Daarmee hoopt de Commissie op meer ruimte op elektriciteitsnetwerken en lagere energieprijzen.

Lidstaten hadden afgesproken hun elektriciteitsnetwerken per 2030 15 procent meer op elkaar te laten aansluiten. Veel lidstaten lijken dat niet te halen. Daarom moet haast worden gemaakt.

Brussel heeft al in kaart gebracht waar de grootste knelpunten op het Europese elektriciteitsnetwerk zitten. Dat is bijvoorbeeld in Duitsland, waar veel verouderde infrastructuur niet is toegerust op alle opgewekte stroom. Ook moeten in Oost-Europa elektriciteitsnetwerken beter met elkaar worden verbonden. Dat geldt ook voor Spanje en Frankrijk. Deze instabiele elektriciteitsverbinding zorgde in juni nog voor een grote stroomstoring in Spanje en Portugal.

Natuurregels

De Commissie heeft begin december 235 grensoverschrijdende energieprojecten aangewezen die de knelpunten kunnen verlichten. Zij krijgen EU-financiering en versnelde vergunningen. Brussel wil meer projecten zo'n status kunnen geven. De Commissie wil dit coördineren met de lidstaten, maar als een knelpunt niet door landen zelf wordt aangepakt, wil de Commissie kunnen ingrijpen.

Ook moeten natuurregels rond de vergunning van de aanleg van energieprojecten worden vereenvoudigd. Energieprojecten die weinig impact hebben op de natuur, zoals het opknappen van al bestaande windmolens of elektriciteitskabels, moeten sneller vergunningen krijgen.

Betere integratie

Verder wil Brussel dat kosten beter worden gedeeld. Lidstaten die beide profiteren van een stroomverbinding in een lidstaat, bijvoorbeeld van een windpark, moeten daar beide voor betalen.

De Commissie heeft berekend dat er 1,2 biljoen euro nodig is tot 2040 voor elektriciteitsnetwerken. Betere integratie zal zo'n 40 miljard besparen, berekende Brussel. De Commissie wil in de meerjarenbegroting (2028-2034) het energiebudget verhogen van ruim 5 miljard naar bijna 30 miljard euro.

De lidstaten en het Europees Parlement gaan nu naar het voorstel kijken.