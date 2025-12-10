Nobelinstituut: Machado komt toch naar Oslo, niet voor uitreiking

OSLO (ANP/RTR/AFP) - María Corina Machado komt toch naar de Noorse hoofdstad Oslo, maar niet op tijd om zelf haar Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst te nemen. Volgens het Nobelinstituut is de Venezolaanse oppositiepolitica veilig.

De organisatie van de vredesprijs zei de afgelopen dagen dat Machado de ceremonie zou bijwonen, al bleef onduidelijk of ze dat fysiek zou doen of via een videoverbinding. Woensdagochtend zei het Nobelinstituut dat Machado's dochter de prijs namens haar accepteert, omdat zij zelf niet kan komen. Niet veel later kwam een nieuwe verklaring dat Machado wel onderweg is naar Noorwegen.

Machado verzet zich tegen het regime van de Venezolaanse president Nicolás Maduro. Ze krijgt de prijs voor het opkomen voor de democratie. Ze zit al maanden ondergedoken en was sinds januari niet meer in het openbaar gezien. Het is nog de vraag of ze terug kan naar Venezuela. Dat land zal haar als voortvluchtige beschouwen als ze het land verlaat, heeft justitie gezegd.