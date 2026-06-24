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Brussel wil snijden in dividendbelasting voor vereenvoudiging

Economie
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 17:32
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BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een reeks voorstellen gepresenteerd die belastingregimes in het landenblok ingrijpend kunnen veranderen. Volgens het dagelijks bestuur van de Europese Unie verminderen de aanpassingen de administratieve lasten voor bedrijven en stimuleren ze investeringen. Maar het is de vraag of de plannen de vereiste unanieme instemming krijgen van lidstaten, omdat die er ook belastingopbrengsten door dreigen mis te lopen.
Een van de belangrijkste aanpassingen is dat de Commissie alle bronbelastingen schrapt op dividenden, royalty's en rentes die een bedrijf uit het ene EU-land uitkeert aan een bedrijf in een andere lidstaat. In het voorstel staat ook een verruiming van de moeder-dochterrichtlijn, die grensoverschrijdende winstuitkeringen tussen een dochter- en moederbedrijf in EU-lidstaten onbelast laat. In de toekomst zou er geen minimumbelang tussen het moeder- en dochterbedrijf meer hoeven zijn om hiervoor in aanmerking te komen; een plukje aandelen in een buitenlands bedrijf volstaat voor de vrijstelling.
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