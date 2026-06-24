Asielzoekers aangekomen in opvang Wijk bij Duurstede

WIJK BIJ DUURSTEDE (ANP) - Asielzoekers verblijven sinds woensdag in een tijdelijke noodopvang in Wijk bij Duurstede. Ze mogen daar tot eind augustus blijven. Nadat de Utrechtse gemeente eind mei had aangekondigd dat er een opvang zou komen, waren er meerdere ongeregeldheden. Zo werd het gemeentehuis enkele keren vernield.

In een sporthal op het complex Mariënhoeve is plek voor 50 tot 75 asielzoekers.

In een verklaring zegt de waarnemend burgemeester van Wijk bij Duurstede, Petra Doornenbal, dat de noodopvang "verschillende reacties" heeft opgeroepen. "Tegelijkertijd gaat het om mensen die hun huis en land hebben moeten verlaten en hier een veilige plek zoeken. We doen ons best om de opvang goed te organiseren en oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving."