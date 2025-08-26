Brussel zegt over eigen techregels te gaan na dreigement Trump

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie gaat zelf over het reguleren van techbedrijven, benadrukt een woordvoerder van de Europese Commissie na dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump waarschuwde op platform Truth Social met importheffingen en exportbeperkingen voor landen die Amerikaanse techbedrijven extra belastingen opleggen of reguleren met speciale wetgeving.

De Unie heeft de afgelopen jaren strengere regels ingevoerd voor techbedrijven, waarbij ook boetes zijn opgelegd aan Amerikaanse bedrijven zoals Apple, Meta en Alphabet. De EU heeft "het recht om economische activiteiten te reguleren die overeenkomen met onze democratische waarden", zei de woordvoerder.

In de handelsdeal over importtarieven die de VS en de EU deze zomer sloten zijn geen specifieke afspraken gemaakt over techbedrijven, benadrukt de woordvoerder. De EU is van plan de handelsdeal uit te voeren zoals die is afgesproken en gaat ervan uit dat de VS dat ook zullen doen, aldus de zegsman.

Geen spaarpotje

De Nederlandse Europarlementariër Kim van Sparrentak (GL-PvdA) zegt dat "Europa geen spaarpotje is voor Big Tech, waar zij geen belasting hoeven te betalen en Europese bedrijven wel". Ze hoopt dat de EU het dreigement van Trump ziet als "een wake-upcall". "Trump verstaat enkel spierballentaal, geen diplomatie. Dus we moeten keihard aan de slag en onze techregels eindelijk eens stevig handhaven."

Liberale partij Renew spreekt van "chantage" door Trump. "Trumps voortdurende pogingen om de Europese wetgeving te controleren door te dreigen met tarieven zijn onaanvaardbaar", aldus de Zweedse Europarlementariër Karin Karlsbro.