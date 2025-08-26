ECONOMIE
Zeeland gaat op straat en online in gesprek over kerncentrales

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 15:54
MIDDELBURG (ANP) - De provincie Zeeland wil van de inwoners weten onder welke voorwaarden twee nieuwe kerncentrales welkom zijn. Alle Zeeuwen kunnen vanaf vrijdag tot eind september een online-enquête invullen. Verder houdt de provincie straatgesprekken in onder meer Terneuzen, Zierikzee en Middelburg en gaan medewerkers op scholen in gesprek met jongeren.
De provincie heeft twee jaar geleden al een aantal voorwaarden opgesteld. Ze wil onder meer dat de Sloerand - een groene zone tussen de huidige kerncentrale en het dorp Borssele - onaangetast blijft, dat er geen koeltorens komen en dat het Rijk zorgt voor een zorgvuldige informatievoorziening over de plannen.
"Die voorwaarden willen we nu aanscherpen met directe input van de Zeeuwen", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat. "Dit is het moment voor inwoners om mee te bepalen hoe de toekomst van onze provincie eruitziet."
Het demissionaire kabinet heeft zich uitgesproken voor de bouw van vier nieuwe kerncentrales. Voor de eerste twee kerncentrales zijn de Zeeuwse plaatsen Borssele en Terneuzen, het Eemshavengebied in Groningen en de Tweede Maasvlakte in beeld. Als meerdere locaties geschikt blijken, heeft Zeeland de voorkeur.
