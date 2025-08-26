Verzoeten Grevelingenmeer volgens onderzoek technisch haalbaar

MIDDELBURG (ANP) - Het zoet maken van het Grevelingenmeer is technisch haalbaar. Dat komt naar voren uit een onderzoek dat de provincie Zeeland heeft laten uitvoeren. De basismaatregelen voor het verzoeten van het meer kosten ongeveer 250 miljoen euro. "Dat is inclusief de aanleg van vogeleilanden", zegt de Zeeuwse gedeputeerde Arno Vael.

Vael legt uit dat de provincie het onderzoek heeft laten uitvoeren, omdat er door de klimaatverandering in het hele land, zeker in het zuidwesten, periodes van langdurige droogte zijn en dat dan grote tekorten aan zoetwater ontstaan. Hij wijst erop dat het IJsselmeer als 'regenton' belangrijk is voor het opslaan van water in periodes van droogte. Vael zou het mooi vinden als het nu nog zoute Grevelingenmeer op de grens van Zeeland en Zuid-Holland op termijn ook een belangrijke functie krijgt als zoetwaterbuffer.

Ook van de verbetering van de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer moet werk worden gemaakt, vindt Vael. De kwaliteit is in de loop der jaren hard achteruitgegaan. In de diepere delen van het meer is een tekort aan zuurstof.

Zoutdam

Volgens de onderzoekers kan het Grevelingenmeer door een aantal maatregelen zoet worden gemaakt. Een van de voorstellen is het plaatsen van een zogenoemde zoutdam op de spuisluis in de Brouwersdam. Bij eb kan zoet water uit het oosten het zoute water onder de zoutdam door naar de Noordzee duwen. "En met het verleggen van een stukje van de Philipsdam zal de huidige Flakkeese spuisluis geen zout water uit de Oosterschelde meer inlaten, maar zoet water uit het Krammer-Volkerak", stelt de provincie.

Vael benadrukt dat de studie naar de technische haalbaarheid een eerste aanzet is tot breder overleg over de toekomst van het Grevelingenmeer. De gedeputeerde wil hierover in gesprek met onder meer gemeenten, waterschappen, het Rijk en de provincie Zuid-Holland.

Ook roept hij op tot verder onderzoek naar de mogelijkheid het Grevelingenmeer zoet te maken. "Je kunt dan denken aan ecologisch en sociaaleconomisch onderzoek. Welke gevolgen zou het verzoeten van het meer bijvoorbeeld hebben voor vissers en de recreatiesector?"