Brussel zet in op bio-economie om import fossiel te verminderen

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil meer inzetten op biologische grondstoffen van eigen bodem om de afhankelijkheid van de import van producten die van fossiele brandstoffen zijn gemaakt te verminderen. Dat stelt de Europese Commissie voor in een plan over de zogenoemde bio-economie dat donderdag is gepresenteerd.

Van biologische grondstoffen kunnen producten worden gemaakt zoals plastic en mest, waarvoor normaal olie of gas nodig is. Maar van biomassa kunnen ook textielvezels en bouwmaterialen worden gemaakt. Met algen kunnen biologische chemicaliën worden geproduceerd voor cosmetica, medicijnen en de industrie. De Commissie wil dat daar in de hele EU meer gebruik van wordt gemaakt.

Brussel ziet het ook als bijkomend voordeel dat het produceren van biologische producten minder uitstoot oplevert en beter is voor het klimaat. "De toekomst is niet fossiel. De toekomst is bio-economie", aldus Eurocommissaris Teresa Ribera (Schone Transitie) over het plan.