ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brussel zet in op bio-economie om import fossiel te verminderen

Economie
door anp
donderdag, 27 november 2025 om 12:08
anp271125100 1
BRUSSEL (ANP) - Brussel wil meer inzetten op biologische grondstoffen van eigen bodem om de afhankelijkheid van de import van producten die van fossiele brandstoffen zijn gemaakt te verminderen. Dat stelt de Europese Commissie voor in een plan over de zogenoemde bio-economie dat donderdag is gepresenteerd.
Van biologische grondstoffen kunnen producten worden gemaakt zoals plastic en mest, waarvoor normaal olie of gas nodig is. Maar van biomassa kunnen ook textielvezels en bouwmaterialen worden gemaakt. Met algen kunnen biologische chemicaliën worden geproduceerd voor cosmetica, medicijnen en de industrie. De Commissie wil dat daar in de hele EU meer gebruik van wordt gemaakt.
Brussel ziet het ook als bijkomend voordeel dat het produceren van biologische producten minder uitstoot oplevert en beter is voor het klimaat. "De toekomst is niet fossiel. De toekomst is bio-economie", aldus Eurocommissaris Teresa Ribera (Schone Transitie) over het plan.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-515152877 (1)

Bijna elke hond heeft DNA van een wolf in zich: deze honden zijn het meest wolf

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-543109732

Drie goede gewoontes die je immuunsysteem versterken

generated-image (3)

Wat een narcist doet als je hem tegenwerkt: explosieve woede uitgelegd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

ANP-533786068

Wolf loopt dwars door Ermelo: "Dier is duidelijk gespannen"

Loading